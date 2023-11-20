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Bolu Yedigöller’de Yoğun Kar Nedeniyle Kurtarma Operasyonu

dört maceraperest, Engin İ., Fikret Ö., Murat Y. ve Serkan Y., hafta sonu tatillerini Yedigöller'de geçirmeyi planlarken, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bu kritik durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hızla bildirildi.

Kar Altında Mahsur Kalan Yolcular ve Kurtarma Çabaları

Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri acilen sevk edildi. Ancak, yoğun kar ve yol üzerindeki devrilen ağaçlar nedeniyle ekiplere ulaşmak zorlaştı. Bu esnada, çevre köylerin cesur sakinleri yardıma koştu. Köylüler, traktörlerle devrilen ağaçları yol kenarına çekerek, kurtarma ekiplerinin geçişini sağladı.

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Hipotermi Tehlikesiyle Karşı Karşıya Kalan Dört Arkadaşın Dramı

Kar kütleleri altında kalan aracın içindeki dört arkadaş, hipotermi geçirmek üzereyken son anda kurtarıldı. Kurtarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, dört kişiden ikisi hemen taburcu edilirken, Murat Y. ve Serkan Y.'nin tedavileri hastanede devam etmektedir.

Doğa Koşullarına Karşı Dikkat ve Hazırlık Önemi

Bu olay, doğa koşullarına karşı daima hazırlıklı ve dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle kış aylarında, karlı ve zorlu hava koşullarında seyahat etmeyi planlayanların, güncel hava durumunu takip etmeleri ve gerekli tüm önlemleri almaları büyük önem taşıyor.

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