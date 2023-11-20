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Bolu Yedigöller'de yoğun kar yağışı 26 kişiyi esir aldı!

Bolu Yedigöller'de yoğun kar yağışı 26 kişiyi esir aldı!

Bolu, Yedigöller'de kar yağışı nedeniyle 26 kişi mahsur kaldı. AFAD ve diğer ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu sağlıkla kurtarıldılar. Olay, doğada güvenlik önlemlerinin önemini vurguladı.

AFAD'ın zorlu mücadelesi
Durumun ihbar edilmesi üzerine hemen harekete geçen AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşmak için seferber oldu. Bu kurtarma operasyonuna sağlık ekipleri de eşlik etti.

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Kurtarma operasyonunun detayları
Yaklaşık 5 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından, ekipler Yedigöller'e ulaşmayı başardı. Kurtarma operasyonu, ekiplerin deneyimi ve cesaretinin bir göstergesi olarak öne çıktı. Bu zorlu mücadele, mahsur kalanların sağlıklı bir şekilde kurtarılmasıyla sonuçlandı.

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Mahsur kalanların durumu ve kurtarılması
Ekipler eşliğinde Bolu kent merkezine getirilen 26 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Soğuk ve zorlu şartlara rağmen, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması, hem ekiplerin başarısını hem de kampçıların dayanıklılığını ortaya koydu.

Yedigöller'de hayat normale dönüyor
Bu olayın ardından, yetkililer Yedigöller Milli Parkı'ndaki durumu yakından takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyor. Parkta mahsur kalanların kurtarılması, hem yerel halk hem de doğa tutkunları için sevindirici bir haber olarak karşılandı.

Bu olay, doğa ile iç içe vakit geçirirken alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirleri artırma ve bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi.

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