Bolu Yedigöller'de yoğun kar yağışı 26 kişiyi esir aldı!

AFAD'ın zorlu mücadelesi

Durumun ihbar edilmesi üzerine hemen harekete geçen AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşmak için seferber oldu. Bu kurtarma operasyonuna sağlık ekipleri de eşlik etti.

Kurtarma operasyonunun detayları

Yaklaşık 5 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından, ekipler Yedigöller'e ulaşmayı başardı. Kurtarma operasyonu, ekiplerin deneyimi ve cesaretinin bir göstergesi olarak öne çıktı. Bu zorlu mücadele, mahsur kalanların sağlıklı bir şekilde kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Mahsur kalanların durumu ve kurtarılması

Ekipler eşliğinde Bolu kent merkezine getirilen 26 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Soğuk ve zorlu şartlara rağmen, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması, hem ekiplerin başarısını hem de kampçıların dayanıklılığını ortaya koydu.

Yedigöller'de hayat normale dönüyor

Bu olayın ardından, yetkililer Yedigöller Milli Parkı'ndaki durumu yakından takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyor. Parkta mahsur kalanların kurtarılması, hem yerel halk hem de doğa tutkunları için sevindirici bir haber olarak karşılandı.

Bu olay, doğa ile iç içe vakit geçirirken alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirleri artırma ve bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi.