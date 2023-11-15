Bolu Yukarısoku Mahallesi'nde Bir Otobüs Durağı Nasıl Kültürel Bir İkon Oldu: Şükrü Terzi'nin 10 Yıllık Süsleme Serüveni

Emekli olduktan sonra bu alana yoğunlaşan Terzi, durağı Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleriyle donatarak, mahallenin bir simgesine dönüştürdü. "Aynalı Durak" adıyla anılan bu özel yer, Terzi'nin sevgi ve saygısının bir ifadesi haline geldi.

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Bu küçük durağın hikayesi, yaklaşık on yıl önce başladı. Terzi, evinin yanındaki sıradan durakta bir değişiklik yapmaya karar verdi ve onu halılar, kilimler ve çiçeklerle süsledi. Ancak bununla yetinmeyip, durağı Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle daha da anlamlı hale getirdi. Terzi'nin bu çabası, mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı.

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Terzi, durağın sadece bir bekleme yeri olmaktan çıkıp, mahallenin bir buluşma noktasına dönüşmesini sağladı. Aynı zamanda, bu özel durağın temizlik ve bakım işlerini de gönüllü olarak üstlendi. Ancak, son zamanlarda durağa ve özellikle Atatürk resimlerine zarar veren kişilere karşı endişelerini dile getiriyor. Terzi, durağın ve içindeki değerli objelerin korunması için yetkililerden yardım istiyor.

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Karayollarından emekli olduktan sonra bu projeye gönül veren Terzi, AA muhabirine verdiği demeçte, Atatürk'e olan sevgisini ve saygısını vurguladı. Terzi, "Ben Atatürk'ten vazgeçmem. Allah onu eksik etmesin. O olmasaydı biz kim bilir kimin zürriyeti olacaktık," diyerek duygularını ifade etti.

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Terzi'nin bu çabaları, mahalle sakinlerinin yanı sıra ziyaretçiler tarafından da büyük takdir topluyor. Mahallelinin bu özel durağı sahiplenmesi ve ona gösterdiği ilgi, Terzi'ye büyük gurur ve mutluluk veriyor. Kendi imkanlarıyla süslediği bu durağın, mahalle için bir sembol haline gelmesi ve insanların bu yere duyduğu derin bağ, Terzi'nin emeklerinin boşa gitmediğini gösteriyor.