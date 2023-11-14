Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'den yeni sulama sistemi projesini açıkladı

Özer, sulama sistemindeki modernizasyon ihtiyacını vurgulayarak, kapalı sulama sisteminin çiftçiler için verimliliği artıracağını ve ürün çeşitliliğini geliştireceğini belirtti.

Eski sulama sistemi çiftçiyi zorluyor

Başkan Özer, Bolu'da uygulanan açık kanallar sistemiyle yapılan sulamanın eski ve verimsiz olduğunu dile getirdi. Çatlaklar, su kaçakları ve buharlaşma nedeniyle sistemin yüzde 40 ila yüzde 50 oranında su kaybına uğradığını ve bu durumun çiftçileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Yeni teknolojiye geçiş zorunlu

Özer, çiftçilerin ürün türlerini değiştirmek istediklerini ancak bunun için daha teknolojik ve kapalı sulama sistemlerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bu sistemin, ildeki ürün çeşitliliğini arttıracağını ve çiftçinin kazancını önemli ölçüde yükselteceğini vurguladı.

Yatırım çağrısı ve devlet desteği

Ziraat Odası Başkanı, konuyla ilgili olarak valiliğe başvuruda bulunduklarını ve Devlet Su İşleri (DSİ)’ye konunun ulaşıldığını açıkladı. Kapalı sulama sistemi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Özer, bu yatırımın gerçekleşmesi durumunda Bolu'daki tarımın daha da gelişeceğini ifade etti.

60.000 dönüm alan faydalanacak

Özer, ilk etapta 60.000 dönüm arazinin kapalı sulama sisteminden faydalanacağını ve bu arazilerin tamamının sulanması durumunda büyük kazançlar elde edileceğini belirtti. Geçen yılki kazancın 200 milyonun üzerinde olduğunu ancak bu yıl kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle gelirlerin yarı yarıya düştüğünü belirten Özer, çiftçilerin yüzde 50 zarar ve verim kaybı yaşadığını ifade etti.

Mısır fiyatları ve yeni üretim alanları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mısır fiyatlarını kilogram başına 6 lira olarak sabitlediğini belirten Özer, çiftçilerin mısır üretiminden para kazanamaması durumunda yeni ürün türlerine yönelmeleri gerektiğini ifade etti. Sözleşmeli patates ve şeker pancarı üretimi gibi yeni alanlara geçişin mümkün olabileceğini belirten Özer, mısır üretiminin de devam etmesi gerektiğini vurguladı.