Bolu'da büyük vurgun: "Çengel-3" Operasyonu ile akaryakıt kaçakçılığına darbe

Bolu ve 46 diğer ilde "Çengel-3" Operasyonu ile Türkiye genelinde akaryakıt kaçakçılığına büyük darbe: 91 kişiye adli, 43 kişiye idari işlem, 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 13 Milyon TL vergi kaybı önlendi.

Türkiye'nin dört bir yanını etkisi altına alan akaryakıt kaçakçılığına karşı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarıyla gündeme gelen "Çengel-3" Operasyonu, özellikle Bolu başta olmak üzere 46 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu büyük operasyon, kaçakçılık faaliyetlerine ciddi bir darbe vurdu.

91 Kişiye adli, 43 kişiye idari işlem

Operasyonun detaylarına değinen Yerlikaya, 91 şahsa adli, 43 şahsa ise idari işlem uygulandığını belirtti. Bu kapsamlı müdahale, yasa dışı akaryakıt ticaretinin kökünü kazımaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

1 Milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu

Yerlikaya'nın ifadelerine göre, operasyon sırasında 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu miktar, piyasa değeri bakımından yaklaşık 38 milyon TL'lik bir hacme tekabül ediyor. Bu, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

13 Milyon TL'lik vergi kaybı önlendi

Operasyonun bir diğer önemli sonucu ise yaklaşık 13 Milyon TL'lik potansiyel vergi kaybının önlenmesi oldu. Böylece devletin kaynaklarının korunması adına büyük bir adım atılmış oldu.

Bolu ve diğer illerde yoğun çalışmalar

Bolu'nun da içinde bulunduğu 46 ilde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla geniş çaplı aramalar yapıldı. Bu aramalar, kaçakçılık ağlarının deşifre edilmesinde kritik rol oynadı.

Çevre kirliliğine ve sahteciliğe savaş açıldı

Operasyon, aynı zamanda standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğiyle mücadeleyi de hedefliyor. Böylece hem çevresel hem de ekonomik anlamda koruma sağlanmış oluyor.

Ülke çapında operasyonlar devam edecek

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarını tebrik etti ve ülke çapında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Bu operasyon, Bolu ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde hukukun üstünlüğünü ve ekonomik güvenliği sağlama konusunda atılmış büyük bir adımdır. "Çengel-3" Operasyonu, kaçakçılıkla mücadelede yeni bir sayfa açarak, yasa dışı faaliyetlere göz açtırmayacağının güçlü bir göstergesi oldu.