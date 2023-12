Bolu’da Cadde ortasında alkol içen adam çocukları da davet etti!

Alkollü adamın polisin karşısında içki içmeye devam etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Bolu İzzet Baysal Caddesi Rahmi Otel önünde 16.00 saatlerinde alkol aldığı gerekçesiyle ihbar edilen şahıs, 14 yaşındaki 4 çocuğu da yanına davet etti. Çocuklara alkol ve sigara içirmeye çalışan şahıs, bir çocuğun olayı annesine haber vermesi sonrası olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Annenin adamın peşinden giderken vatandaşlardan yardım istemesi karşılık bulmadı. Kovalamaca sürerken, 112 ekiplerine ihbar edilen şahıs, PTT Caddesi Türk Telekom binası önünde, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Alkollü adam polisin yanında da içmeye devam etti!

Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli anneyi sakinleştirirken alkollü şahsa kimlik kontrolü yaptı. Alkol şişesini elinden bırakmayan adam, polislerin yanında da alkol içmeye devam etti. Polisin durumu fark etmesi üzerine şişe adamın elinden alındı.





“Yarın akşam evde rakı balık yapalım!”

Çocuklara alkol içirmeye çalışan şahıs, “Rahmi Otelin arka tarafında evim var. Yarın akşam gelin rakı balık yapalım” diyerek çocukları evine davet etti.

Olay yerine intikal eden polis ekiplerine ise, “alkol içirmedim sadece sigara içirdim” sözleri ile kendisini savunmaya çalıştı. Olay yerindeki basın mensubuna da “neden çekiyorsun, gel düzgün pozumu çek” diyerek alay eden alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Film seyreder gibi seyrettiler

Bu olaylara şahit olan çok sayıda vatandaş ve gençler gelişmeleri an be an film seyreder gibi seyrettiler. Çocukların aileleri alkollü vatandaştan şikayetçi olurken, yunus ekiplerinin kendilerini engellememesine rağmen, basın mensuplarına “Gidin uzaktan çekin” diye uyarması da dikkatlerden kaçmadı.

Alkollü vatandaş çocukların ailelerinin şikayeti üzerine ifadesi alınmak üzere İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.