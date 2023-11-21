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Bolu'da çocukların yüzü gülecek, Sahne Senin Türkiyem Festivali şehri renklendiriyor!

Bolu'da çocukların yüzü gülecek, Sahne Senin Türkiyem Festivali şehri renklendiriyor!

Bolu'da çocuklar, Sahne Senin Türkiyem Festivali ile eğitim ve eğlenceyi bir arada yaşayacak! Tiyatro oyunları ve renkli etkinliklerle dolu bu festival, şehrin kültürel hayatını zenginleştiriyor. Bolu, çocukların eğlenmesine ev sahipliği yapıyor.

Festival, Bolu'da yaşayan çocuklara, "Sevimli Penguenler" adlı tiyatro oyunu başta olmak üzere, renkli gösteriler ve interaktif eğlenceler sunuyor. Çocuklar, maskot kostümler, palyaço performansları, animasyonlar, şovlar ve şarkılı danslarla dolu bir dünyaya adım atacak. Bu etkinlikler, çocukların hem sosyal becerilerini geliştirmelerine hem de eğitimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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Bolu'nun kültürel zenginliğine katkı

Bolu'nun kültürel hayatına renk katan festival, çocukların sanat ve kültüre olan ilgisini artırarak, şehrin sosyal ve kültürel gelişimine önemli bir katkı sağlıyor. Tuzla Belediyesi ve yerel hemşehri derneklerinin iş birliği ile gerçekleştirilen bu proje, Bolu'daki çocuklara yönelik kalıcı bir etki yaratmayı amaçlıyor.

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Anadolu ve Karadeniz Turu

Festivalin Anadolu ve Karadeniz turu, çocukların kültürel etkileşimini ve eğitsel gelişimini destekleyen bir yaklaşım benimsemekte. Sakarya, Bilecik, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Bayburt, Sivas, Çankırı, Çorum, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Tokat, Yozgat, Afyon, Nevşehir gibi şehirlerdeki çocuklar da festivalin sihirli dünyasına davetli.

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Bolu'da Festival Heyecanı

Bolu'daki çocuklar ve aileleri, Sahne Senin Türkiyem Çocuk Oyunları Festivali'ni büyük bir heyecanla bekliyor. Bu özel etkinlik, çocukların gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, Bolu'nun kültürel ve sosyal yaşamına da yeni bir soluk getiriyor.

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