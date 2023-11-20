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Bolu'da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti

Bolu'da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti

Bolu merkez ve Bolu Dağında dün sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı etkisini kaybetti.

Pazartesi sabahından itibaren havalar mevsim normallerine dönerken, kar kalınlığı, kent merkezinde 15, Bolu Dağı'nda 30, Abant Milli Parkı ve Gölcük Milli Parklarında ise 40 santimetreye ulaştı.

Bolu Dağında trafik normale döndü

Ulaşım, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde normal şekilde sağlanırken, karayolları ekipleri yol kenarlarında biriken karların temizlenmesi için çalışma yapıyor.

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