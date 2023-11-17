Bolu'da esnaf kredilerinde önemli güncellemeler: Limit 650 bin liraya çıktı

Bolu'da esnaf kredilerinde Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal tarafından yapılan açıklamaya göre, işletme kredilerinin üst limiti 500 bin liradan 650 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, yıllık yüzde 20 olan faiz oranları yüzde 22,5 olarak güncellendi.

Kredi ve kefalet kooperatifleri toplantısında alınan kararlar

Antalya'da düzenlenen Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Başkanları eğitim semineri sonrasında yapılan toplantıda bu kararlar alındı. Toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan gibi önemli isimler katıldı.

Sektörel değişiklikler ve kredi üst limitinde artış

Esnaf ve sanatkarların ihtiyaçları dikkate alınarak, kooperatifin kullandığı kredi üst limiti 150.000 TL artırılarak 650.000 TL'ye çıkarıldı. Taşımacılık, minibüsçülük, servisçilik, taksicilik gibi bazı sektörlerde de üst limitler yeniden 650 bin liraya yükseltildi.

Yeni faiz oranları ve teşekkür mesajı

Kooperatif kredilerindeki faiz oranının yüzde 20'den yüzde 22,5'a güncellenmesiyle uyumlu bir artış gerçekleştirildi. Başkan Altındal, bu yeni düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili tüm yetkililere teşekkür etti. Ayrıca, bu kararların esnaf ve sanatkarlar için bereketli kazançlar ve ticaretlerinde büyüme getirmesini diledi.