Bolu'da gece yarısı doğa dostluğu: tilkiye ikram edilen köpek maması

Bolu'nun Gölköy Barajı Gölü etrafında, gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilki, vatandaşlar tarafından köpek mamasıyla beslendi. Bu anlar, doğa ve insan ilişkisinin sıcak bir örneğini oluşturdu ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gece saatlerinde, ağaçların kenarında yiyecek arayan tilki, bir vatandaşın dikkatini çekti. Olay, Bolu'nun içme suyu kaynağı olan Gölköy Barajı'nın etrafında gerçekleşti. Vatandaşlar, bu sevimli canlıya yardım etme kararı aldılar. Aracında köpek maması bulunan bir vatandaş, tilkiye bu mamayı ikram etmeye karar verdi.

Doğal yaşamla insan eli arasında sıcak bir köprü

Vatandaş, ambalajlı köpek mamasını açarak, tilkinin önüne serdi. İlk başta çekingen davranan tilki, kısa sürede mamaya yaklaşarak yemeye başladı. Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğal yaşamın bu sıcak ve samimi teması, doğa ve insan arasındaki etkileşimin güzel bir örneğini sundu.

Bolu'da insan eliyle beslenen Tilkinin hikayesi

Köpek mamasını yiyen tilki, yiyeceğini aldıktan sonra tekrar doğanın kollarına döndü. Bu sıra dışı ve duygusal an, Bolu'nun Gölköy Barajı Gölü çevresinde gerçekleşti. Vatandaşın tilkiyi elleriyle beslemesi, doğa ve insan arasındaki bu özel bağı güçlendirdi.