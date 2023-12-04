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Bolu'da gece yarısı küçük çaplı deprem

Bolu'da gece yarısı küçük çaplı deprem

Gece saatlerinde Bolu'da yaşanan küçük çaplı deprem, bölge sakinlerinde kısa süreli tedirginlik yarattı. 2.0 büyüklüğündeki sarsıntı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KOERİ) tarafından kaydedildi.

Depremin Detayları

KOERİ'nin verilerine göre, sarsıntı gece 1.19'da meydana geldi. Depremin merkez üssünün yerin 8.2 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Bu derinlik, depremin yüzey yakınında olduğunu ve genellikle hissedilir bir etki yarattığını gösteriyor.

Vatandaşlar tedirgin oldu

Depremin hissedilmesiyle birlikte, bölgede yaşayan vatandaşlar küçük çaplı korku yaşadı. Deprem sırasında herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Bolu'da meydana gelen bu hafif sarsıntı, bölgede yaşayanları olası daha büyük depremlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, deprem hazırlıkları ve güvenlik önlemleri konusunda bilinçlenmenin önemine dikkat çekiyor.

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