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Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şahıs gözaltına alındı

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şahıs gözaltına alındı

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik devam eden çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Operasyonda Ele Geçirilen uyuşturucu

152,78 Gram Metamfetamin Maddesi Ele Geçirildi: Operasyon sırasında bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı aramada toplam 152,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bu miktar, Bolu Emniyeti'nin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını gösteriyor.

Şüpheli TCK 188 Kapsamında Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Cezaevine Gönderildi: S.A. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı ve yapılan soruşturma sonucunda TCK 188 kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklama, uyuşturucu ticaretine karşı sıfır tolerans politikasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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İhbarlarınız hayati önem taşıyor

Vatandaşların İhbarları Emniyetin Çalışmalarında Kritik Rol Oynuyor: Bolu Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtiyor. Vatandaşların öneri, şikâyet ve ihbarlarının büyük önem taşıdığı ve bunların gecikmeksizin değerlendirildiği vurgulanıyor.

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