Bolu'da gizemli kazı ve yayın yasağı: CHP'li Ateş'ten eleştiriler

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Bolu'nun kültürel ve tarihi zenginliklerinin ihmal edildiğini dile getirdi.

Ateş, 50 yıl boyunca Bolu Müzesi'nde fark edilmeden bekletilen Artemis heykeli örneğini vererek, Bakanlığın bu konudaki yetersizliğini eleştirdi.

Mudurnu'daki Esrarengiz Kazı

Ateş, Mudurnu'daki gizemli kazı hakkında konuştu. Kazının ne amaçla yapıldığı ve yayın yasağı konusunda bilgi verilmesini istedi. Bu kazının şehir efsanelerine yol açtığını ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Bolu'nun Arkeolojik Potansiyeli

Milletvekili Ateş, Bolu'nun Hitit uygarlığına kadar uzanan zengin bir tarihe sahip olduğunu vurguladı. Ancak, bölgenin bu tarihi zenginliğinin yeterince turizme yansıtılmadığını ve Bolu Müzesi'nin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Kamulaştırma ve Arkeolojik Kazılar

Ateş, bölgedeki arkeolojik kazılar için gerekli kamulaştırmaların yapılmadığını belirtti. Bolu'da bulunan tarihi alanların kazılar için uygun hale getirilmesi gerektiğini ve bu konuda Bakanlıktan yardım beklediklerini ifade etti.

Üniversitede Arkeoloji Bölümü Talebi

CHP'li Ateş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bir Arkeoloji Bölümü açılması gerektiğini vurguladı. Bu talebin YÖK tarafından reddedildiğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu konuda destek istedi.

Mudurnu Kazısının Bakanlıkla İlişkisi

Milletvekili, Mudurnu'daki kazının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir ilişkisi olup olmadığını sordu. Kazı hakkında daha fazla bilgi verilmesi gerektiğini ve bu şekilde şehir efsanelerinin son bulacağını ifade etti.

Bolu'daki tarihi ve kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi konusundaki ihmallere dikkat çekiyor. Ayrıca, Mudurnu'daki gizemli kazı ve yayın yasağı, bölgedeki tarihi değerlerin daha fazla araştırılması ve açığa çıkarılması gerektiğini gösteriyor.