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Bolu'da huzursuzluk yaratan açık alan alkol tüketimi!

Bolu'nun yoğun kullanılan PTT caddesinde, dört şahsın açık alanda alkol tüketerek çevreyi rahatsız ettiği bir olay yaşandı. Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri, halkın huzurunu bozan bu kişileri yakaladı.

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Alkol alanlara polis müdahalesi ve cezai işlem

Olay yerine gelen polisler, halkın güvenliği ve huzuru için gereken müdahaleyi yaparak, alkol alan dört kişiyi tespit etti. Yasadışı hareketlerin ve çevreye verilen rahatsızlığın ardından, Bolu polisi tarafından her bir şahsa 617 TL idari ceza kesildi. Vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine polis ekiplerinin etkin mücadelesi dikkat çekiyor.

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Şahıslardan polise ve gazeteciye tepki

Polisin ceza kesme işlemine karşı çıkan şahıslar, polis ekiplerine "Önce bir uyarırsınız sonra ceza yazarsınız" diyerek itiraz ettiler. Ayrıca, olayı takip eden muhabirlere yönelik tehditkar ifadeler kullanarak, "Ne çekiyorsun, seni şikayet edeceğiz!" şeklinde tepkilerini gösterdiler.

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Bolu'da polisin etkin mücadelesi ve vatandaşların huzuru

Bolu'da yaşanan bu olay, polisin vatandaşların huzuru ve güvenliği için ne denli kararlı ve etkin bir şekilde mücadele ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Açık alanda alkol tüketerek halkın rahatını bozan şahıslara uygulanan cezalar, yasal düzenlemelerin ve toplumsal düzenin korunması adına önemli bir adım oldu.

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