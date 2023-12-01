Bolu'da ilginç anlar: Yılkı atları kekle beslendi

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan At Yaylası, son zamanlarda ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Yaylada seyir halinde olan Gökhan Bilen, yılkı atlarıyla karşılaşınca onları kekle besledi. Bu eşsiz anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Doğal hayatın içinden sıcak bir hikaye

Gökhan Bilen, Bolu’nun simgesi haline gelen yılkı atlarını gözlemlemek üzere At Yaylası'na doğru yol aldı. Yaylanın doğal güzelliği içinde seyahat ederken, bu vahşi atlarla karşılaştı. Bilen, atları gördüğünde heyecanla aracını durdurup, onları yanına çağırdı.

Vahşi doğada insan eliyle beslenme

Bu nadir görülen yılkı atları, insanların yaklaşımına alışık olmadıkları halde, Gökhan Bilen'in çağrısına yanıt verdi. Bilen, yanında bulunan keklerle atları beslemeye başladı. Bu ilginç beslenme anı, Bilen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada yankı uyandıran görüntüler

Bilen'in kaydettiği bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü. Doğal yaşam ve hayvan sevgisi temalarını barındıran bu anlar, insanların doğaya ve hayvanlara olan ilgisini pekiştirdi. Yılkı atlarının bu samimi anları, izleyenlerde hem şaşkınlık hem de hayranlık uyandırdı.

Bolu'nun doğal mirası: Yılkı Atları

At Yaylası, Bolu'nun doğal mirasının bir parçası olan yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor. Bu atlar, vahşi doğada özgürce yaşayan ve bölge halkı tarafından büyük bir sevgiyle korunan canlılar. Bilen'in bu anları kaydetmesi, yılkı atlarının korunmasına ve doğal yaşamın önemine dikkat çekti.