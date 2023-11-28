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Bolu'da kadına karşı şiddete dur demek için anlamlı bir gün: 25 Kasım etkinlikleri

Bolu'da kadına karşı şiddete dur demek için anlamlı bir gün: 25 Kasım etkinlikleri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), toplumsal bilinci artırmak ve kadına yönelik şiddete karşı duruş sergilemek adına "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla önemli bir programa ev sahipliği yaptı.

Vali Kılıç'tan değerli mesajlar

Programda konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, İslam kültürü ve tarihinde kadının önemine dikkat çekti. Kılıç, kadının ailede ve toplumda merkezi bir rol oynadığını, annelik, eşlik ve kardeşlik rolleriyle toplumun temelini oluşturduğunu belirtti. Nene Hatun, Şerife Bacı gibi tarihi figürlerin, kadınların kurtuluş mücadelesindeki önemini simgelediğini vurguladı.

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Türk kadınının başarıları ve rolü

Vali Kılıç, Türk kadınının her alanda gösterdiği başarıları ve ülkenin kalkınma sürecindeki aktif rolünü öne çıkardı. Medeniyetlerin gelişiminde kadınların eğitimi ve katkısının önemine işaret eden Kılıç, kadın hakları ve değerlerinin medeniyetlerin ilerlemesiyle doğru orantılı olduğunu dile getirdi.

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Şiddetle mücadelede toplumsal bilinç

Programda, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdür Vekili Demet Taşören'in moderatörlüğünde, üniversitenin akademik kadrosundan Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım, Prof. Dr. Hamit Coşkun ve Doç. Dr. Hikmet Yağlı Mavil, katılımcılara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgiler sundu. Bu oturumda, toplumsal bilinç ve eğitimin şiddetle mücadelenin temel taşları olduğu vurgulandı.

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Tiyatro topluluğundan etkileyici gösteriler

Etkinlik, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun "Kukla", "Sıradan Bir Gün" ve "Ödül Devretmesin" adlı performanslarıyla devam etti. Bu gösteriler, kadına yönelik şiddetin çeşitli yönlerini sanatsal bir dille ele aldı ve seyircilerde derin bir etki bıraktı.

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