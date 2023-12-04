Bolu'da Kadınların Gücü: Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Organik Tarımın Yükselişi

Bolu'da 3 yıl önce kurulan Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, sürekli büyüme ve gelişme içerisinde. Bu kooperatif, 50 kadının birlikte hareket ederek kurduğu bir girişim.

Yerel tarım ve organik ürünlerin değerini artırmak ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek adına önemli adımlar atıyorlar. Bu çerçevede, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile önemli bir iş birliğine imza attılar.

Demirciler Gelincik Kadın Kooperatifinin Kuruluş Hikayesi ve Misyonu

Yapılan bu iş birliği sayesinde, kooperatif sıvı akışkan dolum makinesine kavuştu. Bu makine, Bolu'nun verimli topraklarında yetişen ahududu, böğürtlen ve aronya gibi meyvelerin işlenmesinde kullanılacak. Organik tarımın teşvik edilmesi ve ürünlerin değerinin artırılması adına bu makine büyük önem taşıyor. Kooperatif, bu yeni ekipmanla organik meyvelerden reçel ve meyve suları üretecek, böylece yerel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması konusunda önemli bir adım atmış olacak.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İle İş Birliği: Yeni Dolum Makinesinin Kooperatife Katkıları

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, bu gelişmeyi çok değerli buluyor. Ar'ın belirttiğine göre, bu çalışma organik tarım üretimini teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda ürünlerin el değmeden işlenip ambalajlanarak pazarlanmasını sağlayarak organik ürünlerin sofralarda yer bulmasına katkıda bulunuyor. İlde üretilen orman meyvelerinin, Gelincik kadın kooperatifi eliyle üretime kazandırılması, Bolu'nun organik ürün pazarındaki yerini ve değerini artırıyor.

Ahududu, Böğürtlen, Aronya: Bolu'nun Organik Meyve Bahçelerinden Sofralara

Kooperatifin bu başarısı, Bolu'nun 20 meyve bahçesinde üretimi yapılan meyvelerin işlenmesine olanak tanıyor. Bu gelişme, yerel ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki kadınların ekonomik güçlenmesine de katkıda bulunuyor. Organik tarımın desteklenmesi ve yerel ürünlerin işlenmesi sayesinde, daha sağlıklı ve doğal ürünlerin tüketilmesine zemin hazırlanıyor. Bu durum, hem tüketiciler hem de üreticiler için kazançlı bir durum yaratıyor.

Kadın Girişimciliğini Destekleyen Kooperatif Modeli ve Sosyal Etkileri

Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bu yeni adımı, Bolu'daki tarımsal faaliyetler ve kadınların ekonomik güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Organik tarımın teşvik edilmesi ve ürünlerin işlenerek daha fazla değer kazanması, bölgedeki tarımın ve ekonominin gelişimine katkı sağlıyor. Bolu'da kadınların öncülüğünde gerçekleştirilen bu tarımsal girişim, diğer bölgelere de örnek teşkil ediyor.