  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu’da kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor

Bolu’da kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor

Bolu'da dün etkili olan yoğun kar yağışı sona erdi. Kent merkezi, Bolu Dağı, Abant ve Gölcük'te kar kalınlığı artarken, Anadolu Otoyolu ve D-100'de trafik normale döndü. Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kar kalınlığı ve etkileri

Yoğun kar yağışının ardından, Bolu merkezde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, Bolu Dağı'nda bu oran 30 santimetreye, Abant ve Gölcük Milli Parkları'nda ise 40 santimetreye kadar çıktı. Bu kar kalınlığı, kentteki günlük yaşam ve trafik akışı üzerinde önemli etkiler yarattı.

kar-yagisinin-ardindan-son-durum-1.jpg

Anadolu Otoyolu ve D-100 Kara Yolu'nda durum

Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan iki önemli ulaşım arteri olan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda, kar yağışı nedeniyle yaşanan yoğunluk, karın etkisini yitirmesiyle normale döndü. Özellikle Bolu Dağı Tüneli ve kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik akışı sorunsuz bir şekilde devam etti. Kar yağışının sona ermesi, bu bölgelerdeki ulaşımı olumlu yönde etkiledi.

kar-yagisinin-ardindan-son-durum-4.jpg

Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları

Bolu'da kar yağışının ardından, karayolları ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütüldü. Ekipler, yol kenarlarında biriken karları temizlerken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürdü. Bu çalışmalar, kış koşullarının oluşturabileceği olası riskleri azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

kar-yagisinin-ardindan-son-durum-8.jpg

Bolu'da günlük yaşam ve önümüzdeki günler

Kar yağışının sona ermesiyle birlikte, Bolu'da günlük yaşamın normale dönmesi bekleniyor. Kentteki vatandaşlar ve yetkililer, kış koşullarına karşı alınan önlemlerin etkisini olumlu olarak değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı ve Bolu'nun kış koşullarına nasıl tepki vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

kar-yagisinin-ardindan-son-durum-10.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Düzce'de fırtına alarmı: ağaçlar devrildi, trafik aksadı
Düzce'de fırtına alarmı: ağaçlar devrildi, trafik aksadı
Bu yaz hepinizin kanını daha çok emecekler
Bu yaz hepinizin kanını daha çok emecekler
Bolu Abant Gölü'nde kar sevinci, yollar açıldı!
Bolu Abant Gölü'nde kar sevinci, yollar açıldı!
Bolu Yedigöller'de yoğun kar yağışı 26 kişiyi esir aldı!
Bolu Yedigöller'de yoğun kar yağışı 26 kişiyi esir aldı!
Bolu-Karabük Yolu Kemikli Rampası'nda Kar ve Buzlanma, ulaşım durdu
Bolu-Karabük Yolu Kemikli Rampası'nda Kar ve Buzlanma, ulaşım durdu
Ünlü Astrolog Reda Wigle'den Burçlar ve Yalan İlişkisi Açıkladı
Ünlü Astrolog Reda Wigle'den Burçlar ve Yalan İlişkisi Açıkladı
Muhammed Emin Demirkol’un istifasıyla boşalan Bolu Sağlık İl Müdürü koltuğuna kim oturacak?
Muhammed Emin Demirkol’un istifasıyla boşalan Bolu Sağlık İl Müdürü koltuğuna kim oturacak?