Bolu’da kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor

Bolu'da dün etkili olan yoğun kar yağışı sona erdi. Kent merkezi, Bolu Dağı, Abant ve Gölcük'te kar kalınlığı artarken, Anadolu Otoyolu ve D-100'de trafik normale döndü. Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kar kalınlığı ve etkileri

Yoğun kar yağışının ardından, Bolu merkezde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, Bolu Dağı'nda bu oran 30 santimetreye, Abant ve Gölcük Milli Parkları'nda ise 40 santimetreye kadar çıktı. Bu kar kalınlığı, kentteki günlük yaşam ve trafik akışı üzerinde önemli etkiler yarattı.

Anadolu Otoyolu ve D-100 Kara Yolu'nda durum

Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan iki önemli ulaşım arteri olan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda, kar yağışı nedeniyle yaşanan yoğunluk, karın etkisini yitirmesiyle normale döndü. Özellikle Bolu Dağı Tüneli ve kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik akışı sorunsuz bir şekilde devam etti. Kar yağışının sona ermesi, bu bölgelerdeki ulaşımı olumlu yönde etkiledi.

Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları

Bolu'da kar yağışının ardından, karayolları ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütüldü. Ekipler, yol kenarlarında biriken karları temizlerken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürdü. Bu çalışmalar, kış koşullarının oluşturabileceği olası riskleri azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Bolu'da günlük yaşam ve önümüzdeki günler

Kar yağışının sona ermesiyle birlikte, Bolu'da günlük yaşamın normale dönmesi bekleniyor. Kentteki vatandaşlar ve yetkililer, kış koşullarına karşı alınan önlemlerin etkisini olumlu olarak değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı ve Bolu'nun kış koşullarına nasıl tepki vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.