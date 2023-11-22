Bolu'da kiralar ve yaşam mücadelesi, vatandaşların sesi

Kira fiyatlarına tepkiler büyüyor

Yapılan ankette, 14 kişiden 7’sinin mülk sahibi olduğu, 4’ünün kirada yaşadığı ve 3 gencin ekonomik nedenlerden ötürü yurtta kaldığı belirlendik. Kirada oturanların birçoğu, artan kira fiyatlarına sitem etti. Yüksek yaşam maliyetleri ve ekonomik sıkıntılar altında ezilen kiracılar, "Devletimiz artan kiralar konusunda bizlere yardımcı olsun" ve "Asgari ücretle kira ödemek neredeyse imkansız" şeklinde dert yanarak, mali destek ve düzenleme çağrısında bulundu.

Ev sahipleri vicdan mesajı veriyor

Ev sahipleri arasında ise duyarlılık öne çıkıyor. Mülk sahipleri, “Zamanında ev almanın şükrettiğimiz bir durum” derken, kiracılarla empati kurduklarını ve makul kira bedelleri talep etmeye çalıştıklarını belirttiler. Örnek veren bir ev sahibi, “Piyasa değerinin yarısına evimi kiraya veriyorum, vicdanen rahatsız oluyorum” diyerek durumu özetledi.

Fahiş kiralar için boykot çağrısı

Kira artışlarına karşı farklı çözüm önerileri de gündeme geldi. Bazı vatandaşlar, “İsrail ürünlerine yapılan boykot gibi, fahiş kiralar için de benzer bir tepki gösterilebilir” önerisinde bulunarak, toplumsal hareketliliğin önemine vurgu yaptılar.

Öğrencilerin yurtla imtihanı

Üniversite öğrencileri ise ekonomik zorluklar sebebiyle eve çıkamamanın sıkıntısını dile getirdi. Artan kira fiyatları karşısında çaresiz kaldıklarını ve yurtlara yönelmek zorunda kaldıklarını belirttiler.

Bolu’da kiraların geleceği

Bolu halkının kira fiyatlarına dair görüş ve önerilerini derlediğimiz bu röportaj serisi, ilerleyen günlerde de devam edecek. Kira fiyatlarının geleceği ve Bolu halkının bu konudaki tepkileri yakından izlenecek.

Bolu'daki yaşam maliyetleri ve kira fiyatları, halk arasında karışık duygulara neden oluyor. Ekonomik zorluklar ve ev sahibi olmanın getirdiği rahatlama, sokak röportajlarımızda açıkça kendini gösterdi. Kirada oturanlar ve ev sahipleri arasındaki farklı perspektifler, bu konunun derinlemesine incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.