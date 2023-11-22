Bolu'da kış hazırlıkları: Güvenli seyahat için tedbirler alındı

Bolu Valiliği, 2023-2024 kış mevsimi boyunca vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için önemli tedbirlerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Erkan Kılıç başkanlığındaki toplantı, Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya katılan yetkililer

Vali Erkan Kılıç ve Vali Yardımcıları Fatih Damatlar ile Dr. Abdullah Abid Öztoprak'ın öncülüğünde yapılan toplantıya, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı da dahil olmak üzere birçok önemli isim katılım gösterdi.

Kış tedbirleri ve sunumlar

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer ilgili kurumlar, kış mevsiminde alınacak önlemler ve hazırlıklar hakkında detaylı sunumlar yaptılar. Bu sunumlar, kış mevsiminin zorluklarına karşı hazırlık planlarını içeriyordu.

Vali Kılıç'ın güvenlik vurgusu

Vali Erkan Kılıç, Bolu'da kış aylarında vatandaşların güvenliği için alınacak tedbirlerin önemini vurguladı. Kılıç, vatandaşların huzurlu ve güvenli seyahatleri için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti ve karla mücadelede görev alacak ekiplere başarılar diledi.