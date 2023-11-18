Bolu'da Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Yoğun Mesai

Yüksek kesimlere kar yağışının ardından, sürücüler kış lastiği değişimi ve araç bakımları için lastikçilere akın etmeye başladı. Kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacağı hatırlatıldı.

Bolu'da İlk Kar Sonrası Kış Lastiği Yoğunluğu

Lastik onarım ve değişim ustabaşı Ünsal Bayrak, kış lastiğinin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kış lastiği taktırmazsak, araç kayabilir, kazaya sebebiyet verebilir" dedi. Tır şoförü Ahmet Bayram ise kış lastiğinin yağmurda ve karda güvenli yolculuk yapmayı sağladığını belirterek, kışlık lastiklerini taktırdığını ifade etti.

Sürücüler Kış Lastiği Zorunluluğuna Hazırlanıyor

Bolu'da havanın soğumasıyla birlikte yoğunluğun arttığını söyleyen Bayrak, "Hava sıcaklıkları 5 derecenin altına düştüğü için artık kış lastiği taktırmak gerekiyor. Kış lastiği taktırmazsak, araç kayabilir, kazaya sebebiyet verebilir" diye uyardı. Geçen haftadan itibaren hava koşullarının etkisiyle lastik değişimi taleplerinin arttığını ifade etti.