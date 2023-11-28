Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza!

Bolu, Anadolu Otoyolu'nda iki ayrı kaza meydana geldi. İlk kazada 8, ikinci kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Yetkililer, sürücüleri hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

Bolu, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı. İlk kaza, İstanbul yönünde Dörtdivan kavşağı yakınlarında gerçekleşti. 34 NR 9564, 24 EGY 83, 34 EAP 880 ve 06 CJC 035 plakalı dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılar hızla Gerede ve Bolu'daki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, kazaya karışan sürücülerin dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybettiğini belirtti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Yeniçağa mevkiinde tır ile hafif ticari araç çarpıştı

İkinci kaza ise Bolu'nun Yeniçağa bölgesinde yaşandı. B.K. yönetimindeki 54 D 8425 plakalı tır ile M.Ş.'nin kullandığı 60 AEE 256 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle otoyolda trafik akışında aksamalar meydana geldi. Güvenlik güçleri, olay yerinde gerekli incelemeleri yaparak trafik akışını normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdü.

Trafik güvenliği ve önlemler

Her iki kazanın ardından yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve özellikle hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, olası kazaları önlemek adına yollarda güvenlik önlemlerinin artırılacağı duyuruldu.