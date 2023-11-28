Bolu'da Minibüs Domuz Sürüsüne Çarptı: Yaralı Domuzlar ve Maddi Hasar

Minibüs domuz sürüsüne dalıyor: 3 domuz yaralandı

Kaza, minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne daldığı anda meydana geldi. Araç, domuzlardan üçünü çarparak yaraladı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan domuzlar, yol kenarına savruldu. Bu beklenmedik olay, gece vakti yolculuk yapan sürücüler ve yolcular için şaşkınlık ve endişe kaynağı oldu.

Kazanın ardından: maddi hasar meydana geldi

Minibüsün ön kısmında meydana gelen maddi hasar dikkat çekerken, Yaralanan domuzlar, kısa bir süre sonra ayaklanarak bölgeden uzaklaştı. Bu olay, vahşi yaşamın korunmasının önemi ve doğa ile insan arasındaki hassas dengenin korunması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.