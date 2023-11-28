Bolu'da minibüs geyiğe çarptı, geyik yaralandı

Bolu, Mudurnu'da meydana gelen trafik kazasında bir minibüs, geyiğe çarptı. Yaralı geyik, DKMP ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı geyik için acil müdahale

Geyik, çarpmanın şiddetiyle ormanlık alana kaçarak çalılıklar arasında sıkıştı. Kazanın hemen ardından, sürücü Özsoy durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, yaralı geyiği yerden kalkamaz halde buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne haber verilerek, yaralı hayvanın kurtarılması için hızlı bir müdahale başlatıldı.

Doğa koruma ekiplerinin hızlı müdahalesi

DKMP ekipleri, olay yerine gelerek yaralı geyiği tedavi altına aldı. Yaban hayatının korunması ve acil durumlarda müdahale konusunda uzmanlaşmış ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi, geyiğin hayatta kalmasını sağladı.

Kazanın etkileri ve sürücünün ifadeleri

Ali Özsoy, yaşadığı korku ve üzüntüyü, "Bolu'dan gelirken aniden yola çıkan geyiği gördüm. Onu kurtarmak için çok uğraştım ama maalesef başarılı olamadım. Yaralı geyiği, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta, çalılıkların arasında otururken bulduk" sözleriyle ifade etti. Kazanın ardından minibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bolu'da yaban hayatı ve trafik güvenliği

Bu olay, Bolu bölgesindeki yaban hayatı ve trafik güvenliği konularında daha fazla önlem alınmasının ve farkındalığın artırılmasının gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Doğal habitatlar ve insan yaşam alanları arasındaki etkileşim, hem yaban hayatının korunması hem de trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor.