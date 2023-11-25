Bolu'da patates dolandırıcısına 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Bolu'da yaşanan ilginç bir dolandırıcılık vakası, adliye koridorlarında son buldu. Nevşehir patatesi satın almak isteyen F.Y. isimli bir müşteri, internet üzerinden 26 ton patates için anlaşma yaptı. 8 bin lira karşılığında patatesler teslim edilmedi.

Dolandırıcılık suçlaması ve mahkeme süreci

Sanık E.Ö., Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılandı. E.Ö., mahkemede yaptığı savunmada, “Biz 45 lira olarak anlaştık ve paranın tamamını göndermediği için patatesleri Ankara'da başkasına sattım” dedi. Mağdur F.Y. ise, “8 bin lira kaparo gönderdim ve kamyon gelince geri kalan parayı verecektim. Patateslerin başka bir yerde satıldığını öğrenince dolandırıldığımı anladım” ifadelerini kullandı.

Sanığın iddiaları ve mağdurun yanıtı

E.Ö., “Patates olayından sonra da F.Y. ile ticaret yaptık ve 8 bin lirasını iade ettim” diyerek suçlamaları reddetti. Buna karşın F.Y., “Param geri iade edildi ama bu, aylar sonra oldu ve bu olaydan sonra hiçbir alışveriş yapmadık” şeklinde karşılık verdi.

Mahkeme kararı: 1 yıl 8 ay hapis ve adli para cezası

Mahkeme heyeti, sanık E.Ö.’nün mağdurun zararını giderdiğini dikkate alarak 4 yıllık hapis cezasını 1 yıl 8 aya indirdi. Ayrıca, E.Ö. 6 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Bolu'da gerçekleşen bu dava, internet üzerinden yapılan ticarette yaşanan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti ve adli sürecin önemini bir kez daha ortaya koydu.