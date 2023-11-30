Bolu'da Siyasi Arenada Gerilim Yükseliyor: AK Parti ve CHP'nin karşılıklı meydan okumaları

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün "Hodri meydan" çağrısına sert bir dille yanıt vererek, "Seni ve 44 yıldır iktidara gelemeyen zihniyetini sandığa gömeceğiz" ifadeleriyle CHP'ye meydan okudu.

Özcan'ın Dönüşü ve bolu siyasetindeki yankıları

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'ye geri dönüşü, Ankara'daki ziyaretlerinin ardından Bolu'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Bu karşılamada CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bolu’da kaybedenler kulübünün başkanı bir açıklama yapmış. O’na da buradan hodri meydan diyorum" şeklinde konuştu. Özcan'ın dönüşü, Bolu siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'den CHP'ye Meydan Okuma

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, video paylaşarak yaptığı açıklamada, Bolu'nun son 5 yılında yaşanan kayıpları eleştirdi. Güner, "Geri dönmüşsün, hayırlı olsun sosyal medya fenomeni. Bolu’nun 5 yılına mal oldu" diyerek Tanju Özcan'ı hedef aldı. Ayrıca, Güner, CHP'nin yerel yönetimlerdeki performansını eleştirerek, "Seni ve 44 yıldır iktidara gelemeyen zihniyetini sandığa gömeceğiz" ifadeleriyle CHP'ye meydan okudu.

Bolu'da Siyasi Gerilimin Yansımaları

Bu söz düellosu, Bolu'daki siyasi atmosferi daha da gerdi. Her iki partinin il başkanlarının açıklamaları, yerel siyasetin sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi. AK Parti ve CHP arasındaki bu söz düellosu, önümüzdeki seçimler öncesinde Bolu'daki siyasi rekabetin şiddetini artırmaya başladı.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner’den Reste Rest

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, yaşanan restleşmelerin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamasında Güner, "Yol arkadaşım diye yola çıktığın kimse seni karşılamamış. Meydan okuyorsunuz, tamam ben varım" diyerek, CHP'nin meydan okumasını kabul ettiğini belirtti. Bu durum, Bolu siyasi sahnesindeki gerilimi daha da artırarak, önümüzdeki dönemdeki siyasi rekabetin sinyallerini veriyor.