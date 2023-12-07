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Bolu'da Şok Eden "AŞK" Skandalı: Yasak İlişki Ortaya Çıktı, Mağdur Mahkemelik Oldu

Bolu'da Şok Eden "AŞK" Skandalı: Yasak İlişki Ortaya Çıktı, Mağdur Mahkemelik Oldu

Bolu'nun tanınmış sağlık kurumlarından Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi, beklenmedik bir skandalla gündeme geldi.

Kurumda ebe olarak görev yapan N.T., meslektaşları ve evli olan sağlık memurları Ö.T. ile E.S. arasında gelişen yasak aşk ilişkisini WhatsApp yazışmaları üzerinden ortaya çıkardı. Bu durum, N.T.'nin başını belaya soktu.

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Yasak Aşk, Mahkemelik Oldu

2021 yılı Mayıs ayında yaşanan bu olay, Ö.T. ve E.S.'nin WhatsApp üzerinden yaptıkları yazışmaların N.T. tarafından keşfedilmesiyle patlak verdi. N.T., bu yazışmaların ekran görüntüsünü alarak Ö.T.'nin eşine gönderdi. Bu durum, sağlık kurumunda büyük yankı uyandırdı.

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Mahkeme Süreci ve Şaşırtan İfadeler

Olayın mahkemeye taşınmasıyla birlikte, skandalın detayları da savunmalarla gün yüzüne çıktı. N.T., yaşananları dönemin İl Sağlık Müdürü ve diğer yetkililere bildirdiğini, ancak kurum yönetiminin soruşturma başlatmadığını ifade etti. Ö.T., N.T. hakkında "Özel hayatın gizliliğini ve haberleşme gizliliğini ihlal etme" suçlamasıyla dava açtı. Mahkeme sonucunda N.T., bazı suçlamalardan beraat ederken, bazılarından ceza aldı.

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Mağdurun Gözünden Olay ve Tazminat Davası

E.S., mahkemede şikayetçi olmadığını belirtirken, N.T. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bu olaydan dolayı hedef ben oldum. Gördüklerim karşısında şok oldum ve bir kadın olarak üzüldüm. Bu nedenle ekran görüntülerini gönderdim ve pişman değilim." Ö.T., yaşananlardan dolayı 40 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın devamı için gerekli belgelerin toplanması bekleniyor ve duruşma 6 Mart 2024'e ertelendi.

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Toplumun Tepkisi

Bu skandal, Bolu'da ve sağlık camiasında büyük yankı uyandırdı. Yasak aşk ilişkisi ve bunun sonuçları, etik ve mesleki standartlar açısından ciddi sorunlara işaret ediyor. Özellikle N.T.'nin yaşadıkları, özel hayatın gizliliği ve meslek etiği konularında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Bu olay, toplum sağlığı merkezlerindeki çalışma ortamı ve etik kuralların önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

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