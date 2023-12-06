Bolu'da tansiyon yükseldi: D-Smart'ta müşteri çıkmaza girdi!

Bolu'nun merkezi PTT caddesinde bulunan D-Smart şubesinde, abonelik iptali için işlem yapmak isteyen bir müşteri, işlemlerin uzun sürmesi ve çözüm bulunamaması üzerine personelle yaşadığı sert tartışma sonucu polis olaya müdahale etti.

D-Smart abonesi 10 yıllık çilesini anlattı!

10 yıldır D-Smart müşterisi olan ve aboneliğini iptal etmek isteyen vatandaş, şube personeline tepki gösterdi. İşlemlerin ağırdan alınması ve çözüm odaklı yaklaşılmaması nedeniyle "Bu D-Smart'a giren bir daha çıkamıyor" diyerek şikayetini dile getirdi.

Personel ve müşteri arasında gerginlik: karakolluk oldular!

Tartışmanın büyümesi üzerine personel, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, müşteriyi sakinleştirdikten sonra her iki tarafın ifadesini alarak, personel ve müşteriyi emniyet müdürlüğüne götürdü.

D-Smart çilesi: abonelik işlemleri neden bu kadar zor?

Genel olarak, D-Smart'ın abonelik işlemlerinde vatandaşlara zorluk çıkardığı ve çeşitli sıkıntılar yaşattığı iddia ediliyor. Bolu'da yaşanan müşteri-personel krizi, firmanın bu tutumunun bir yansıması olarak görülüyor.

D-Smart müşterileri isyanda: sayısız şikayet, tutulmayan sözler!

D-Smart yetkilileri, yaşanan sıkıntılara çözüm bulacaklarını ifade etse de, pratikte bu sözlerin yerine getirilmediği gözlemleniyor. Müşteriler, sosyal medya ve internet üzerinden firmayı şikayet etmeye devam ediyor.

Vatandaşın D-Smart isyanı: sonu gelmez işlem çilesi!

Bolu'da yaşanan olay, D-Smart'ın müşteri memnuniyeti konusundaki zayıflığını ve işlem süreçlerindeki aksaklıkları bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirketin bu tutumunun devam etmesi halinde müşteri kayıplarının artması bekleniyor.