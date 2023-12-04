Bolu'da tarihi referandum: Beyaz İnci Mahallesi'nin geleceği sandıkta belirlendi

Yoğun katılım gösterilen oylama

Sandık seçmen listesinde kayıtlı 561 seçmenin bulunduğu mahallede, 139 vatandaşın oy kullandığı belirtildi. Bu katılım oranı, mahallenin geleceğine gösterilen ilgiyi açıkça ortaya koyuyor. Oylamanın sonucunda, 135 vatandaş "evet", sadece 4 vatandaş ise "hayır" yönünde tercihini belirtti. Bu sonuç, Beyaz İnci Mahallesi sakinlerinin büyük çoğunluğunun köyden ayrılarak Bolu Belediyesi sınırları içinde kalmak istediğini gösteriyor.

Geleceğe doğru önemli bir adım

Ağaççılar Köyü'nün bir parçası olan Beyaz İnci Mahallesi, yapılan bu oylama ile artık Kılıçarslan ya da Alpağut Mahallesi sakinleri arasına katılma yolunda önemli bir adım attı. Köy muhtarı Turan Cebeci'nin açıklamalarına göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar sınırların belirlenmesi ve resmi işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde Beyaz İnci Mahallesi sakinleri, yeni mahalleleri adına oy kullanma hakkına sahip olacaklar.

Vatana ve millete hayırlı olsun

Muhtar Cebeci, oylama sonucunun vatana ve millete hayırlı olmasını dileyerek, bu sürecin hem mahalle sakinleri hem de Bolu için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti. Bu tarihi karar, Bolu'nun yönetim yapısında önemli bir değişikliğe işaret ediyor ve yerel halkın yönetimde daha aktif rol almasının önünü açıyor.

Birlikte daha güçlü

Beyaz İnci Mahallesi sakinlerinin bu kararı, yerel yönetimlerle daha yakın bir ilişki kurma ve hizmetlerden daha fazla yararlanma arzularının bir göstergesi olarak görülüyor. Bu tarihi adım, aynı zamanda Bolu'nun kültürel ve sosyal yapısını da etkileyerek, bölge halkının birlikteliğini ve dayanışmasını güçlendirecek.