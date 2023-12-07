Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı, tır sürücüsüne ceza

Tehlikeli manevra

Kaza, Üniversite Kavşağı'nda gerçekleşti. Ankara yönünden gelen Orhan Altundağ'ın kullandığı 16 ABG 04 plakalı tır, trafik ışıklarının kırmızı yandığı bir anda geçiş yaparak, kavşaktan dönmekte olan Tekin Güven idaresindeki 07 BAB 420 plakalı otomobile çarptı. Bu tehlikeli manevra, otomobilin yolda ters dönmesine neden oldu.

Acil müdahale ve yaralı sürücü

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi hızla bilgilendirildi. Olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otomobil sürücüsü Tekin Güven, önlem amaçlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsüne yasal işlem

Kırmızı ışık ihlali yapan tır sürücüsü Orhan Altundağ'a, trafik kurallarını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından ceza kesildi. Bu durum, trafik güvenliği ve kurallara uyumun önemini bir kez daha vurguladı.