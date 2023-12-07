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Bolu'da trafik kazası: kontrolden çıkan otomobil greydere çarptı, sürücü şans eseri yaralanmadı

Bolu D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolü kaybeden otomobil greydere çarptı. Sürücü yaralanmadan kurtuldu. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bolu'nun hareketli D-100 karayolu. Çaydurt mevkiinde gerçekleşen olayda, İstanbul yönüne ilerleyen Salih T.'nin kullandığı 01 FB 774 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Olay, emniyet şeridinde ilerleyen Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir greydere çarpmasıyla sonuçlandı.

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Kaza sonrası hızlı müdahale: sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerinde

Kazanın şahitleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada mucizevi bir şekilde yaralanmayan sürücü Salih T., sağlık ekiplerinin tüm tedavi önerilerini reddetti.

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Trafik akışına minimum etki: hızlı ve etkili müdahale

D-100 karayolu, kazanın meydana geldiği alanda trafik akışını aksamaması için hızlı bir şekilde müdahale edildi. Greydere çarpan araç, yol kenarına çekilerek, trafik akışı normale döndürüldü.

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Devam eden soruşturma: kazanın nedenleri araştırılıyor

Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olayın ayrıntıları ve kazanın nedenleri üzerine detaylı incelemeler yapılıyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı planlıyor.

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