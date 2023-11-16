Bolu'da uyuşturucu ticareti yapan aranan şahıs yakalandı: Emniyet Müdürlüğü'nden büyük başarı

8 yıl 4 ay hapisle aranan şüpheli yakalandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış ve yağma suçundan da aranan 26 yaşındaki İ.Ö., dikkatli bir takip sonucu ele geçirildi. Şüphelinin, uyuşturucu ticareti yapmak ve yağma gibi ciddi suçlardan arandığı ifade edildi.

Şüpheli adalete teslim edildi

Yakalanan şüpheli, emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen prosedürel işlemler sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu suçlarıyla mücadelesindeki kararlılığını ve başarısını bir kez daha ortaya koydu.