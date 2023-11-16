Bolu'da uyuşturucu ticareti yapan aranan şahıs yakalandı: Emniyet Müdürlüğü'nden büyük başarı
Bolu'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine ve kullanımına karşı mücadelede Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları sürüyor. Kent genelinde yürütülen operasyonlar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahıs yakalandı.
8 yıl 4 ay hapisle aranan şüpheli yakalandı
Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış ve yağma suçundan da aranan 26 yaşındaki İ.Ö., dikkatli bir takip sonucu ele geçirildi. Şüphelinin, uyuşturucu ticareti yapmak ve yağma gibi ciddi suçlardan arandığı ifade edildi.
Şüpheli adalete teslim edildi
Yakalanan şüpheli, emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen prosedürel işlemler sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu suçlarıyla mücadelesindeki kararlılığını ve başarısını bir kez daha ortaya koydu.
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