Bolu'da Yoğun Kar Yağışında, Muhtarın Özverili Mücadelesi

Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı

Göynük ilçesinin Örencik Köyü, kış aylarının sert yüzünü yaşıyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı köyde, Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolların kapanması, köyde yaşayan vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkiliyor.

Muhtarın Traktörle Destek Operasyonu

Örencik Köyü Muhtarı Sami Metin, bu zorlu süreçte öne çıkarak, traktörüyle köyün ara sokaklarında kar küreme çalışması yaptı. Sami Metin'in bu özverili çabası, köydeki vatandaşların yaşadığı mağduriyeti en aza indirmeyi hedefliyor. Karla mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Muhtar Sami Metin, sabah saat 10'da başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Yüksek Rakımlarda Kar Kalınlığı 60 Santimetreye Ulaştı

Özellikle köyün yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı belirtiliyor. Muhtar Sami Metin ve Özel İdare ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun çaba gösteriyor. Umut Dere Mahallesi gibi yüksek bölgelerde, kar kalınlığının 55-60 santimetre arasında olduğu rapor edildi.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Örencik Köyü'nde yaşanan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu köyde, Muhtar Sami Metin önderliğindeki karla mücadele çalışmaları devam ediyor.