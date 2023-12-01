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  3. Bolu'da zabıta ekiplerinden “sakatım” diyen dilenciye suçüstü!

Bolu'da zabıta ekiplerinden “sakatım” diyen dilenciye suçüstü!

Bolu Belediyesi Meydanı, dikkat çekici bir olaya sahne oldu. Vatandaşlardan, "bacağım sakat, çalışamıyorum" bahanesiyle para toplayan dilenci, zabıtalar tarafından gözaltına alındı.

Dilencinin zabıta ekiplerine zor anlar yaşattığı anlar

Yakalanan dilenci, zabıta ekiplerine teslim olmak istemeyerek, zor anlar yaşattı. Kendisini belediye binasının tepesinden atacağını bile söyleyen dilenci, zabıta ekiplerini etkilemeye çalıştı. Ayrıca, %90 engelli raporuna sahip olduğunu iddia etse de zabıtalar tarafından bu iddialar kabul görmedi.

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Kameralara yansıyan ilginç anlar ve dilencinin açıklamaları

Bu esnada, olay yerinde bulunan gazeteciye, “ne çekiyorsun” dedi. Gazeteci olduğunu öğrenince farklı bir tutum sergiledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a olan sevgisini dile getirerek, bu sözlerinin kaydedilmesini istedi.

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Zabıta ekiplerinin kararlı tutumu ve cezai işlem uygulanması

Zabıta ekipleri, dilencinin ısrarlarına rağmen kararlı tutumunu korudu. Belediye binasına zorlukla getirilen dilenci, sonunda dilencilik yapma cezasıyla karşı karşıya kaldı. Zabıta ekipleri, yaptıkları bu işlemle kamu düzeninin korunmasını sağladı.

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Bolu Belediyesi'nin zabıta ekipleri, vatandaşları yanıltıcı ve haksız yollarla para toplamaya çalışan kişilere karşı dikkatli ve kararlı bir tutum sergileyerek, bu tür olaylara karşı müdahalede bulunmaya devam ediyor.

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