  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda lodos fırtınası tahribatı

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda lodos fırtınası tahribatı

Gölcük Tabiat Parkı, son günlerde etkili olan lodos fırtınasının şiddetiyle karşı karşıya kaldı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece başlayan ve hızı saatte 50-80 kilometreyi bulan kuvvetli lodos, doğa harikası parkta ciddi hasarlara yol açtı.

golcuk-tabiat-parkinda-lodosun-etkisi-2.jpg

Parkta bulunan ağaçlar, banklar ve çitler, lodosun gücüne dayanamayarak yıkıldı. Yürüyüş yolunu kesen devrilen ağaçlar, köklerinden ve gövdelerinden kırılarak etrafa saçıldı. Piknik alanında yer alan banklar ise fırtınanın etkisiyle darmadağın oldu. Bu olağanüstü doğa olayı sonrasında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hasar gören alanlarda temizlik ve onarım çalışmalarına hızla başladı.

golcuk-tabiat-parkinda-lodosun-etkisi-1.jpg

Gölcük Tabiat Parkı'nın doğal güzelliği ve önemi

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'nun turistik cazibe merkezlerinden biri olarak biliniyor. Doğal güzellikleri, yemyeşil ormanları ve kristal berraklığındaki gölüyle ünlü park, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Bu felaketin, parkın doğal dokusuna ve turizm potansiyeline etkileri endişeyle takip ediliyor.

golcuk-tabiat-parkinda-lodosun-etkisi-3.jpg

Geleceğe dönük önlemler ve tedbirler

Lodos fırtınasının yol açtığı tahribatın ardından, yetkililer gelecekte benzer doğal afetlere karşı daha dayanıklı altyapılar oluşturmak ve doğal güzellikleri korumak için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Ayrıca, böyle durumlar için acil müdahale ekiplerinin hazırlıklı olması ve hızlı tepki vermesi konusunda da önemli adımlar atılıyor.

golcuk-tabiat-parkinda-lodosun-etkisi-7.jpg

golcuk-tabiat-parkinda-lodosun-etkisi-5.jpg

golcuk-tabiat-parkinda-lodosun-etkisi-6.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Batı Karadeniz'de Domuz Popülasyonundaki Artış: Çiftçiler ve Doğal Yaşam Üzerindeki Etkileri
Batı Karadeniz'de Domuz Popülasyonundaki Artış: Çiftçiler ve Doğal Yaşam Üzerindeki Etkileri
Kış Aylarında Kömür ve Odun Talebi Artıyor: Fiyatlar Geçen Yıl Seviyesinde
Kış Aylarında Kömür ve Odun Talebi Artıyor: Fiyatlar Geçen Yıl Seviyesinde
2024 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri: Başvuru Tarihleri ve Şartlar Açıklandı
2024 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri: Başvuru Tarihleri ve Şartlar Açıklandı
Emniyet kemerinin önemi “Simülasyon” aracıyla gösterildi
Emniyet kemerinin önemi “Simülasyon” aracıyla gösterildi
Bolu Mudurnu'da şofben patlaması, mahalleliyi tedirgin etti!
Bolu Mudurnu'da şofben patlaması, mahalleliyi tedirgin etti!
Beypazarı'nda Havuç Hasadı Zamanı: Tarlalar Canlandı
Beypazarı'nda Havuç Hasadı Zamanı: Tarlalar Canlandı
Yanlış ve yersiz ödemeler gibi nedenlerle ödenen fazla aylıklar kamu görevlilerinden geri alınacak
Yanlış ve yersiz ödemeler gibi nedenlerle ödenen fazla aylıklar kamu görevlilerinden geri alınacak