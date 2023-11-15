Bolu'daki Suriyeli nüfusunda dikkat çekici düşüş: göç idaresi verileri açıklandı

Türkiye genelinde geçici koruma altında olan Suriyeli nüfusu 3 milyon 254 bin 904 olarak açıklandı. Ancak, Bolu ilinde bu sayının düşüşe geçtiği gözlemlendi.

Kocaeli ve Kilis'te Suriyeli Nüfusu Yükselişte

Bolu'nun aksine, Kocaeli gibi bazı illerde Suriyeli nüfus artışı yaşanıyor. Kocaeli’deki Suriyeli sayısı 53,149’a yükselirken, Türkiye'de Suriyeli nüfus oranı en yüksek olan il %34 ile Kilis olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin Batısında En Az Suriyeli Bulunan İller

Türkiye'nin doğu bölgelerinde Suriyeli nüfusu azalırken, batı illeri içinde Bolu, en az Suriyeli bulunan yerler arasında yer alıyor. Bolu'daki Suriyeli sayısı, ilin toplam yabancı nüfusunun sadece bir bölümünü temsil ediyor.

Bolu'nun Göç Profili ve Demografik Yapısı

Bolu, Türkiye'nin batısında Suriyeli nüfusun en az olduğu illerden biri olarak dikkat çekiyor. Göç İdaresi'nin verileri, Bolu'daki Suriyeli sayısındaki azalmanın bölgenin göç profilini ve demografik yapısını şekillendiren çeşitli faktörleri de ortaya koyuyor.

