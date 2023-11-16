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Bolu’dan Sakarya’ya cami yardımı için giden adam ayetlerle karşılaştı

Bolu’dan Sakarya’ya cami yardımı için giden adam ayetlerle karşılaştı

Bolu’nun Sağlık Mahallesi’nde yapımı başlayan Komşular Cami için, Bolu Valiliğinden nakdi yardım toplama izni alan Sağlık Mahallesi Komşular Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyesi bir kişi, Sakarya’da yardım toplama faaliyeti gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Rasimpaşa Camii yanında öğle saatlerinde dikkat çekici bir olay yaşandı.

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Sakarya’da yaşanan tepki ve eleştiri

Dernek yetkilisi, Hendek Rasimpaşa Camii yanında kurduğu stand ile cami için yardım toplamaya başladı. Bu sırada bir vatandaşın gösterdiği sert tepki, olayın seyrini değiştirdi. Vatandaş, toplumun durumu ve genel cami sayısını eleştirerek, dernek yetkilisine sert sözlerle yüklendi.

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Yasin suresi ayeti ile eleştiri

Öfkeli vatandaş, Kur'an-ı Kerim'in Yasin Suresi'nden bir ayet okuyarak, "Allah sizden ücret istemeyenlere tabi olun" diyerek durumu eleştirdi. Ayrıca "Siz Allah'a inanıyorsanız sizinle aynı cennete gelmiyorum" ifadesini kullanarak olay yerinden ayrıldı.

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Toplumsal bakış açıları ve dini hassasiyetler üzerine düşündürücü bir örnek

Bu olay, cami inşaatları için yapılan yardım toplama faaliyetlerine yönelik toplumsal bakış açıları ve dini hassasiyetler hakkında düşündürücü bir örnek olarak kayıtlara geçti. Cami yapımı ve yardım toplama süreçleri üzerine toplumun farklı yorumları ve tepkileri, bu konuda daha geniş bir tartışma alanı yaratıyor.

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