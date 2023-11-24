Bolu'dan sessiz sedasız tahliyeler: Ergenekon hakimleri serbest

Bolu'da gerçekleşen ve kamuoyunun dikkatini çeken bir gelişme yaşandı. FETÖ'cü eski Ergenekon hakimi Hüseyin Özese'nin Bolu T Tipi Cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı. Bu tahliye, Bolu'nun hukuk gündeminde sürpriz bir olay olarak değerlendirildi.

Özese, Ergenekon davasına bakan eski hakim ve savcıların yargılandığı bir davada görülmek üzere, diğer davadan serbest bırakıldı.

Oğün Samast'ın ardından bir tahliye daha

Özese'nin tahliyesi, Hırant Dink’in katili Oğün Samast’ın ardından gelen bir başka sessiz tahliye olarak kayıtlara geçti. Ergenekon davasına bakan diğer eski hakimler ve savcılar da bu süreçte yargılanmaya devam ediyor. Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen duruşmada bazı sanıklar SEGBİS sistemiyle bağlanırken, Hüsnü Çalmuk gibi bazı sanıklar ise duruşmaya bizzat katıldı.

Çalmuk ve Özese'nin durumu ve infaz süreci

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Hüsnü Çalmuk'un da denetimli serbestlik kapsamında Bolu Cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı. Yargıtay'daki duruşmada, Çalmuk serbest kaldığını açıkladı. Hasan Hüseyin Özese'nin de benzer bir süreçle serbest bırakıldığı, denetimli serbestlikten yararlanarak koşullu salıverildiği bilgisi paylaşıldı.

Bolu'da tahliye edilen ergenekon hakimlerinin geleceği

Bu tahliyeler, Bolu'nun hukuk gündeminde önemli bir yere sahip ve Ergenekon davasının seyrini etkileyen gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Ergenekon davasında heyet başkanı ve üye hakimler olarak görev alan bu isimler, tahliye taleplerini etkili bir şekilde incelemedikleri gerekçesiyle yargılanıyorlardı. Bu tahliyeler, Bolu'nun yanı sıra Türkiye'nin genel hukuk ve adalet sistemine dair soruları da beraberinde getiriyor.