Bolu’dan sonra İstanbul ve çevresinde de deprem meydana geldi!

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde endişe yarattı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan sarsıntının İstanbul'da herhangi bir olumsuz duruma neden olmadığını belirtti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri ışığında, depremin detayları ve sonrasında yapılan çalışmalar dikkat çekiyor.

Depremin etki alanı ve büyüklüğü

Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi açıklarında kaydedilen 5.1 şiddetindeki deprem, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.9 olarak kaydedildi. Bu sarsıntı İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi çevre illerde de hissedildi, vatandaşlarda hafif panik ve endişeye yol açtı.

Yetkililerden açıklamalar

İstanbul Valisi Davut Gül, depremin ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da olumsuz bir durum yok" diyerek halkı rahatlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve Allah'tan ülkeyi afetlerden korumasını diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Gemlik merkezli depremin İstanbul'da hissedildiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. Başkan İmamoğlu, tüm etkilenen illere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bursa Valiliği'nden ilk açıklama

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, can kaybı veya herhangi bir hasarın olmadığını bildirdi.

Bolu'da küçük çaplı deprem

Bir diğer gelişme ise Bolu'da meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KOERİ) verilerine göre, Bolu'da 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Deprem, gece saat 1.19'da kaydedildi ve yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu küçük çaplı deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli korku yaratsa da, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.



Marmara Denizi'nde yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından Bolu'da kaydedilen küçük çaplı sarsıntı, bölge halkı arasında endişe yarattı. Yetkililerin hızlı müdahalesi ve açıklamalarıyla vatandaşlar bilgilendirildi ve olası panik durumlarının önüne geçildi. Her iki depremde de can veya mal kaybının olmaması, bölge halkı için bir teselli kaynağı oldu.