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Bolu'dan tahliye edilen Ogün Samast'ın davası genişliyor: 6 Aralık'ta duruşma

Bolu'dan tahliye edilen Ogün Samast'ın davası genişliyor: 6 Aralık'ta duruşma

Hrant Dink cinayeti ile ilgili Ogün Samast hakkında açılan yeni dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ve 11 sanık içeren dava ile birleştirildi.

Bolu F Tipi Cezaevi'nden "iyi halli" gerekçesiyle 15 Kasım'da tahliye edilen Samast, 6 Aralık'ta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 14. Ağır ceza mahkemesinden kritik karar

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlaması ile başlayan dava, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel gibi isimlerin de yer aldığı 11 sanıklı dosya ile hukuki ve fiili bağlantılar nedeniyle birleştirildi.

Zaman aşımı iddiaları gündemde

Dink ailesinin avukatlarından Hülya Deveci, Samast'ın iddianamede yer alan suç maddesinin zaman aşımına uğramış olabileceğini dile getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konunun mahkemeler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bolu'dan çıkan Samast yeniden mahkemede

Bolu F Tipi Cezaevi'nden 16 yıl 10 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Samast, yeni bir yargılama süreci ile karşı karşıya. Önceden 26 Aralık olarak belirlenen duruşma tarihi, dosyaların birleştirilmesi sonucunda 6 Aralık'a alındı. Bu durum, Hrant Dink cinayeti davasında yeni bir aşamaya işaret ediyor.

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