Bolu'nun doğal mirası: Yeniçağa Gölü'nün Kuş Cenneti kitapta yaşatılıyor

Bolu, zengin kuş türleriyle ünlü Yeniçağa Gölü'nün benzersiz doğal güzelliklerini tanıtan bir kitaba ev sahipliği yapıyor. Dr. Cihangir Kirazlı tarafından hazırlanan bu özel eser, bölgedeki okullara dağıtıldı.

Yeniçağa gölü: bir kuş cenneti

Bolu'nun gizli hazinesi Yeniçağa Gölü, 2 bin 780 dekarlık alanı ve 264 farklı kuş türüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında yer alan bu göl, yıllar boyunca göç mevsimlerinde binlerce kuşun uğrak yeri olmuş. Bolu İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nin koruması altında olan bu doğal cennet, biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin bir yapıya sahip.

Eğitimde doğa bilinci: kitabın okullara dağıtımı

Bolu İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler'in önderliğinde, bölgedeki ilkokul ve ortaokullara toplam 27 adet kitap hediye edildi. Bu kitaplar, öğrencilere Yeniçağa Gölü'nün kuş türleri hakkında detaylı bilgiler sunarken, aynı zamanda doğa bilincini ve koruma kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor. Gözler, bu kitapların bölgede kuş gözlemcisi yetiştirmeye de katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Dr. Cihangir Kirazlı'nın katkıları

BAİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölümünden Dr. Cihangir Kirazlı'nın hazırladığı bu kitap, Yeniçağa Gölü Sulak Alan Doğa Eğitim ve Tanıtım Merkezi bünyesindeki çalışmaların bir ürünü. Kitap, gölün sunduğu biyoçeşitliliği ve kuş türlerinin özelliklerini detaylı bir şekilde anlatıyor.

Geleceğin koruyucuları

Bu eğitim hamlesiyle Bolu, öğrencilere doğa koruma konusunda bilinç kazandırırken, geleceğin çevre koruyucusu ve doğa gözlemcilerini yetiştirme yolunda önemli bir adım atıyor. Yeniçağa Gölü, bu kitap sayesinde sadece bir gözlem noktası olmanın ötesine geçerek, eğitimde de önemli bir yere sahip oluyor.