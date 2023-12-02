Bolu’nun dünyaca ünlü Yedigöller Milli Parkına, Erzurum rakip olabilir mi?

Bölge Palandöken'in karla kaplı zirvelerinin gölgesinde, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için ideal bir kaçış noktası haline geldi.

Erzurum’un Yedigöller’ine buyurun

Doğu Karadeniz bölgesinin sınırında doğal güzellikleri arasında yeni bir yıldız doğuyor. Tıpkı Bolu’da olduğu gibi yedi gölün bulunduğu tabiat alanının adı da fiziki özellikleri de 1965’ten beri Milli Park olan Yedigöller ile benzeşiyor. Suyunun berraklığı ve içindeki kırmızı benekli alabalıklarla dikkat çeken Erzurum’un Yedigöller’i görselliğiyle Bolu’dan farklı değil.

Sakin Kent Uzundere'nin Yedigöller’i

Cittaslow (Sakin Kentler Birliği) tarafından Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere, Erzurum ve Artvin'in kesişme noktasında yer alıyor. Yedigöller, Tortum Gölü havzasından sızan sularla oluşan ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle çevrili yedi gölden oluşuyor. Bu göller, Karadeniz ikliminin etkisi altında, temiz hava ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Turistlerin Yeni Gözdesi: Yedigöller

Erzurum şehir merkezine 110 kilometre, Uzundere'ye ise sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller, yemyeşil doğası, çeşitli çiçek ve bitki türleriyle çevrili bir doğa harikası. İlkbahar ve yaz aylarında, kalabalıktan ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için bungalov evleri ve tesisleriyle hizmet veren bu bölge, alabalık tesisi, lokanta ve piknik alanlarıyla da ziyaretçilerine çeşitli imkanlar sunuyor.