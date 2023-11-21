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Bolu'nun geleneksel lezzeti: Kıymalı kömbe tarifi

Bolu'nun geleneksel lezzeti: Kıymalı kömbe tarifi

Bolu, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin mutfağıyla da ünlü. Bolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan kıymalı kömbe, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Bolu'nun taze havasını solurken, bu eşsiz lezzeti denemek için mükemmel bir fırsat!

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Malzemeler: Basit ve Lezzetli

Kömbe için gerekli malzemeler oldukça basit:

  • 2 su bardağı un
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı su
  • İç harcı için ise:
  • 250 gram kıyma
  • 1 büyük soğan
  • Tuz, karabiber, pul biber

Adım Adım Kömbe Yapımı

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Hamurun Hazırlanışı

Geniş bir kaba unu alıp ortasını açın. Sıvıyağ, tuz ve suyu ekleyip yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun ve 10 dakika dinlendirin.

Bezelerin Hazırlanışı: Hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp bezeler yapın. Her bezeyi unlayıp yuvarlayın ve merdane ile açın.

İç Harcın Eklenişi:

Açtığınız hamurun üzerine iç harcı koyup, yarım ay şeklinde katlayın ve kenarlarını bastırarak kapatın.

Pişirme İşlemi: Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve kömbeleri dizin. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Bu lezzetli ve geleneksel Bolu yemeğini deneyimlemek, Bolu'nun kültürünü ve doğasını daha yakından tanımak için harika bir yol. Afiyet olsun!

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