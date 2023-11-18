Bolu'nun Gözdesi Yedigöller Milli Parkı Ziyaretçilerine Kış Lastiği Uyarısı

Ancak Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış aylarında artan kar yağışları nedeniyle sürücülere önemli bir uyarıda bulundu.

Yedigöller Milli Parkı Ziyaretçilerine Kış Lastiği Uyarısı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Bolu DKMP Şube Müdürlüğü, Yedigöller Milli Parkı'na gitmeyi planlayan sürücülere kış lastiği kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Karla kaplı olan Yedigöller yolu, sürücülerden dikkatli olmalarını ve güvenli bir seyahat için kış lastikleri takmalarını istedi.

Bolu'nun Doğa Harikası Yedigöller İçin Önemli Trafik Güvenliği Uyarısı

DKMP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarı paylaşımında, "Bolu-Yedigöller Milli Parkı ulaşım yoluna yılın ilk karı düştü. Milli parkımıza gelecek ziyaretçilerimizin araçlarında kar lastiği takılı olması gerekmektedir. Trafik kurallarına uyarak seyahat etmek mal ve can güvenliği açısından önem arz etmektedir" şeklindeki ifadelere yer verildi. Ziyaretçilere güvenli ve sorunsuz bir deneyim sunmak amacıyla yapılan bu uyarı, doğa severleri bilinçli bir şekilde hareket etmeye teşvik etmektedir.