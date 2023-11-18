Bolu'nun Kıbrıscık İlçesinde Türk Sanat Müziği ve Kültür Etkinlikleriyle Dolu Unutulmaz Bir Gece

Sakarya Musiki Derneği'nin liderliğinde gerçekleşen etkinlik, ilçenin en az nüfuslu bölgelerinden birinde kültürel bir şölen sunarak, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Bolu'nun Kıbrıscık İlçesi Türk Sanat Müziğiyle Buluştu

Kıbrıscık Kaymakamlığı ve Kıbrıscık Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, önce Eskişehir'den gelen özel bir tiyatro grubu sahne aldı. Oynanan tiyatro oyunu, öğrenciler ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Oyunun ardından konuşan Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, vatandaşları kültür ve sanat etkinliklerine katılmaya teşvik etti.

Sakarya Musiki Derneği İle Kıbrıscık'ta Kültür Şöleni

Akabinde gerçekleşen Türk sanat müziği konseri, Sakarya Musiki Derneği tarafından organize edildi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerle dolu bir repertuar sundu. İlk defa Türk sanat müziğini canlı dinleyen katılımcılar, unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Eskişehir Tiyatro Gurubu ve Türk Sanat Müziğiyle Dolu Gecenin Detayları

Etkinliğe, Kaymakam Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkanı Emin Tekemen, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Konserin sonunda Kaymakam Deniz, Sakarya Musiki Derneği ekibine ilçeyi tanıtan bir kitap hediye etti. Bu özel etkinlik, Kıbrıscık ilçesinde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artarak devam etmesi adına önemli bir adım olarak kayda geçti.