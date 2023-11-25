Bolu'nun Mengen ilçesinde kar fırtınası elektrik kesintisine neden oldu

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtına, 18 köyde elektrik kesintisine sebep oldu. Sakarya Elektrik Dağıtım, Osmangazi Elektrik Dağıtım ve yüklenici firma yetkilileri, bölgedeki arızaların giderilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Kar ve fırtına nedeniyle enerji kesintisi yaşayan köylerde ekipler, arızaların tespiti ve onarımı için sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mengen ilçesindeki elektrik dağıtım şirketleri işbirliği içinde, kesinti yaşanan bölgelerdeki vatandaşlara en kısa sürede elektrik sağlamak adına koordineli bir çaba içerisindeler.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bolu ve Düzce bölgelerinde hafta sonu yaşanan hava muhalefeti nedeni ile teyakkuza geçen SEDAŞ ekipleri, hasar gören enerji nakil hatlarının yenilenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, şirket, Bolu'da ormanlık alandan geçen orta gerilim enerji nakil hatlarını yol kenarına alarak Merkez Kızılağıl mevkiinde 28 direk, Mengen İlçesi, Köprübaşı mevkiinde 40 direk tesis edilmesini sağladı. Bolu Küçükkuz-Köprüce bölgesinde ise hasar gören direklerin değişimi yapıldı.

Öte yandan, Düzce bölgesinde hasar gören şebekenin bakım onarım faaliyetlerini de hızla sürdüren SEDAŞ ekipleri, zorlu hava şartlarında çalışmalarına devam ediyor.

Enerji arzının kesintisiz sağlanması için özveri ile çalışıldığını aktaran SEDAŞ yöneticileri, 'Ekiplerimiz yoğun kar ve fırtına ile mücadele ederek oluşan hasarları hızla gideriyor. Şebekede bakım onarım ve yenileme çalışmalarımızın yanı sıra ormanlık alandan geçen hasar görmüş hatları iptal ederek yeni direkler tesis edilmesini sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.