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Bolu'nun Muratlar Köyünde korkutan yangın: Ahşap müştemilat alev alev yandı

Bolu'nun Muratlar Köyünde korkutan yangın: Ahşap müştemilat alev alev yandı

Gece saatlerinde Bolu'nun Muratlar köyünde yaşanan yangın, bölgede büyük paniğe neden oldu. Çetin D.’ye ait olan ve tamamen ahşap malzemeden inşa edilen müştemilatta, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangının hızla yayılması ve itfaiye müdahalesi

Yangının fark edilmesiyle birlikte, endişeli komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bu çağrı üzerine hızla olay yerine intikal eden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, yangın sırasında ahşap müştemilat tamamen küle döndü.

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Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebi olarak elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorlar, fakat kesin sonuçlar için detaylı bir araştırma gerekiyor.

Bölge sakinlerinin tedirginliği ve güvenlik önlemleri

Yangın, bölge sakinleri arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Olay sonrasında Bolu Belediyesi, benzer olayların yaşanmaması için bölgede güvenlik ve önleme çalışmalarına başladı. Ayrıca, yangın güvenliği konusunda bölge halkına bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

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