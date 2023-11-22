Bolu’nun tarihi Yukarı Çarşında şehir eşkıyası dehşet saçtı

Bolu Büyükcami Mahallesi'nde bulunan Yukarı Çarşı'da, esnaf N.G., aralarında daha önceki aile içi husumet bulunan M.T. tarafından demir çubukla saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan N.G., kanlar içinde yardım ararken, saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Öldüresiye Darp: İşyerinde Dehşet Anları

Arsa anlaşmazlığından kaynaklanan şiddet Gültopu isimli işyerinde meydana geldi. Meydana gelen olayın sebebi, arsa anlaşmazlığı olarak belirlendi. M.T., “Benim hakkım olan arsaya göz koyamazsın” diyerek N.G.'ye defalarca demir çubukla vurdu ve ağır yaraladı.

Komşu esnaflar müdahale etti

Kanlar içinde kalan N.G.'ye ilk müdahale, komşu esnaflar tarafından yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı esnafı hemen hastaneye kaldırdı. Polis, olayda kullanılan demir çubuğu delil olarak alırken, saldırgan M.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şehir Magandasının Gündüz Vakti Saldırısı

Bolu'nun en işlek alışveriş yerlerinden biri olan Yukarı Çarşı'da güpegündüz yaşanan bu olay, şehir magandalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Demir çubukla ağır yaralanan esnaf, beyin travması geçirdi ve hastanede tedavi altına alındı.