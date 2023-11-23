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Bolu'nun Yedigöller yolu üç gündür kapalı, vatandaşlar çözüm bekliyor

Bolu'nun Yedigöller yolu üç gündür kapalı, vatandaşlar çözüm bekliyor

Bolu’nun Yeryüzü Cenneti Yedigöller Ulaşıma Kapalı. Bolu’nun dünyaca ünlü Yedigöller Milli Parkı'na giden yol, üç gündür kapalı durumda.

1965'te Milli Park ilan edilen Yedigöller, her kış aylarında ulaşım sorunlarıyla gündeme geliyor. Çevre halkı, bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

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Özel İdareye Eleştiri: Yol Bakımı Yetersiz

Yedigöller Yolu Her Kış Kapanıyor: Bolu-Yedigöller yolunun her yıl kar yağışıyla kapanması ve uzun süre açılmaması, çevre sakinlerinin ve doğaseverlerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Özellikle Özel İdare'nin yol bakımı ve iyileştirmesi konusunda yetersiz kaldığı eleştiriliyor.

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Diğer Milli Parklar ve Tabiat Alanlarındaki Fark

Yedigöller'in Durumu Diğer Bölgelerle Karşılaştırılıyor: Türkiye'deki diğer yüksek irtifa milli park ve tabiat alanlarının yollarının, ilk kar yağışıyla temizlenmeye başlandığına dikkat çeken ziyaretçiler, Yedigöller Milli Parkı yolunun bu konuda ihmal edildiğini belirtiyor.

yedigoller-rezalet-durum-4.jpegMengen-Yedigöller yolu da kullanılamıyor

İki Yol da Ulaşıma Kapalı: Bolu’dan milli parka ulaşım sağlayan 40 kilometrelik yolun kapalı olması ve Mengen’den ulaşım sağlanan yolun heyelan hasarları sebebiyle kullanılamaz hale gelmesi, bölgeye ulaşımı tamamen kesmiş durumda. Bu durum, bölgedeki yayla ve köylerin de ulaşımını olumsuz etkiliyor.

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