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Boluspor taraftarlarından Prijovic için sosyal medya kampanyası

Boluspor taraftarlarından Prijovic için sosyal medya kampanyası

Boluspor'un eski golcüsü Aleksandar Prijovic'e olan sevgilerini göstermek için taraftarlar, sosyal medya üzerinden büyük bir kampanya başlattı.

Boluspor taraftarlarının Prijovic sevgisi

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2014-2015 sezonunda takıma katılan Sırp golcü, taraftarların gönlünde özel bir yere sahip.

#ComeToBoluspor etiketiyle mesaj yağmuru

Taraftarlar, #ComeToBoluspor etiketiyle Prijovic'i takımlarına geri çağırmak için yoğun bir sosyal medya kampanyası yürüttü. Oyuncunun kişisel sosyal medya hesaplarına yüzlerce mesaj göndererek onun Boluspor'a dönmesi için çağrıda bulundular.

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Prijovic'in kariyeri ve geleceği üzerine tartışmalar

Prijovic, Boluspor'da parladıktan sonra Avustralya'nın Western United takımında oynadı ve 33 yaşında olan oyuncunun 27 Eylül 2023'te sözleşmesi sona erdi. Taraftarlar, onun dikkatini çekmek için sosyal medya üzerinden yoğun çaba sarf etti.

Boluspor yönetiminin olası hamlesi

Taraftarların bu ilgisine Boluspor yönetiminin nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Ocak ayında Prijovic’in Boluspor’a transfer olma ihtimali, oyuncunun maaş, sakatlık durumu ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak değerlendiriliyor.

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Mevcut golcüler ve transfer beklentileri

Boluspor'un bu sezon golcülerinden beklenen performansı alamaması, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Prijovic’in durumunun gözden geçirilmesine yol açıyor. Taraftarların sevgilisi olan eski golcünün vereceği yanıt, büyük bir merakla bekleniyor.

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